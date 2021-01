"Sfrutta l'immagine di nostra madre": il podcast di Harry fa infuriare William - (Di domenica 3 gennaio 2021) Carlo Lanna Non è affatto terminata la faida tra il Principe William e il giovane Harry. Da Londra si leggono di nuovi litigi questa volta per una cosa che il duca del Sussex avrebbe usato per sponsorizzare il suo podcast Secondo le ultime indiscrezioni degli esperti di corte, non si placano i dissidi tra il Principe William e l’ex duca di Sussex. Nonostante la Megxit e nonostante la lontananza, i due non riescono proprio a trovare un punto di incontro e ad appianare le divergenze. Negli ultimi mesi, a causa della pandemia da Covid-19, i due rampolli di casa Windsor erano riusciti a trovare un punto d’incontro, così da evitare altre liti e discussioni. Ma la calma è durata poco. Ora, Philip Dampier, giornalista, storico ed esperto dei menage di corte, in un articolo che è stato pubblicato sul Daily ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Carlo Lanna Non è affatto terminata la faida tra il Principee il giovane. Da Londra si leggono di nuovi litigi questa volta per una cosa che il duca del Sussex avrebbe usato per sponsorizzare il suoSecondo le ultime indiscrezioni degli esperti di corte, non si placano i dissidi tra il Principee l’ex duca di Sussex. Nonostante la Megxit e nonostante la lontananza, i due non riescono proprio a trovare un punto di incontro e ad appianare le divergenze. Negli ultimi mesi, a causa della pandemia da Covid-19, i due rampolli di casa Windsor erano riusciti a trovare un punto d’incontro, così da evitare altre liti e discussioni. Ma la calma è durata poco. Ora, Philip Dampier, giornalista, storico ed esperto dei menage di corte, in un articolo che è stato pubblicato sul Daily ...

Ci sarebbero nuovi litigi tra William ed Harry. Tutta colpa di una foto di Lady D che il duca di Sussex ha usato per pubblicizzare il suo podcast ...

Zaniolo, parla Madalina Ghenea: «Con Nicolò nessuna relazione, visti una sola volta. Azioni legali contro chi strumentalizza»

L'attrice e modella affida allo studio legale Bernardini de Pace la sua posizione ufficiale: «Tutte invenzioni. In questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato ...

