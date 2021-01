Perché Google Stadia è la rivoluzione del gaming (Di domenica 3 gennaio 2021) Presentato un anno fa Google Stadia prometteva scintille e adesso è ancora meglio: niente console, niente computer da gaming potenti e costosi o dischi fisici per l’archiviazione dei dati. Basta una connessione veloce, un controller, un eventuale Chromecast per streammare dalla smart tv e il gioco è fatto. Un vero «game changer», un sistema che permette di giocare da qualunque dispositivo (anche sul cellulare Android) in maniera fluida ed efficace. È davvero così? Si, però (c'è un però) ad una condizione non da poco: avere una connessione a banda larga di alto livello. Secondo le stime di Google, servono almeno 25 Mbps di larghezza di banda per sostenere lo streaming in 4K a 60 fps senza avere problemi, ma bastano anche 10 Mbps in download e 1 Mbps in upload per avere la risoluzione minima (720p e 60 fps). Questo, ... Leggi su gqitalia (Di domenica 3 gennaio 2021) Presentato un anno faprometteva scintille e adesso è ancora meglio: niente console, niente computer dapotenti e costosi o dischi fisici per l’archiviazione dei dati. Basta una connessione veloce, un controller, un eventuale Chromecast per streammare dalla smart tv e il gioco è fatto. Un vero «game changer», un sistema che permette di giocare da qualunque dispositivo (anche sul cellulare Android) in maniera fluida ed efficace. È davvero così? Si, però (c'è un però) ad una condizione non da poco: avere una connessione a banda larga di alto livello. Secondo le stime di, servono almeno 25 Mbps di larghezza di banda per sostenere lo streaming in 4K a 60 fps senza avere problemi, ma bastano anche 10 Mbps in download e 1 Mbps in upload per avere la risoluzione minima (720p e 60 fps). Questo, ...

