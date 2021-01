LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: tutto pronto per la super-sfida Vlhova-Shiffrin (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Zagabria 12.24 Attenzione, ovviamente, alle solite note, con Mikaela Shiffrin in primis che proverà a tornare quanto più possibile vicina al 100% della propria forma. La statunitense ha fatto vedere progressi importanti a Semmering, ma le serve ancora tempo per levarsi del tutto la ruggine di dosso dopo il lungo stop 12.21 Dopo il passo falso di Semmering, vedremo come sarà la risposta di Petra Vlhova. La leader della classifica generale deve dare una risposta alle rivali per rimettere in chiaro che quest’anno la corsa verso la Sfera di Cristallo non è in discussione 12.20 Il tracciatore della prima manche è il norvegese Janne Haarala, mentre nella seconda toccherà all’austriaco Gerhard ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI12.24 Attenzione, ovviamente, alle solite note, con Mikaelain primis che proverà a tornare quanto più possibile vicina al 100% della propria forma. La statunitense ha fatto vedere progressi importanti a Semmering, ma le serve ancora tempo per levarsi della ruggine di dosso dopo il lungo stop 12.21 Dopo il passo falso di Semmering, vedremo come sarà la risposta di Petra. La leader della classifica generale deve dare una risposta alle rivali per rimettere in chiaro che quest’anno la corsa verso la Sfera di Cristallo non è in discussione 12.20 Il tracciatore della prima manche è il norvegese Janne Haarala, mentre nella seconda toccherà all’austriaco Gerhard ...

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: la Crveni Spust si prepara al duello Vlhova-Shiffrin

LIVE da Zagabria per lo slalom femminile: condizioni difficili sulla collina di Sljeme, alle 12.30 si parte

Prima manche aperta dall'Austria con Mair e Truppe, poi le quattro donne più attese con Vlhova, Gisin, Shiffrin e Liensberger in serie. Sei azzurre al cancelletto ...

