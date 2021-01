Live Benevento-Milan 0-2 Caprari sbaglia un calcio di rigore (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Milan vuole ricominciare da dove aveva lasciato, su quel cammino ben tracciato che ha permesso ai rossoneri di essere l'unica squadra imbattuta nei maggiori campionati europei e con un primo... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilvuole ricominciare da dove aveva lasciato, su quel cammino ben tracciato che ha permesso ai rossoneri di essere l'unica squadra imbattuta nei maggiori campionati europei e con un primo...

milansette : LIVE MN - Benevento-Milan (0-2) - Magia di Leao, raddoppio rossonero - Giacoenzo : Manco aspettano che finisca la partita per sputare sentenze - zazoomblog : LIVE Benevento-Milan 0-1 Serie A calcio 2021 in DIRETTA: rossoneri in dieci uomini! Espulso Tonali al VAR -… - MilanNewsit : LIVE MN - Benevento-Milan (0-1) - Fine primo tempo -