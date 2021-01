Juventus-Udinese: le formazioni ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) La Juventus deve rispondere ai successi di Inter, Milan, Roma, Napoli e Atalanta se non vuole staccarsi anche dalla zona Champions. I bianconeri ospitano l’Udinese di Gotti che al momento è abbastanza tranquillo ma che deve guardarsi le spalle in zona retrocessione. Queste le formazioni ufficiali: Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Mc Kennie, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Larsen, Pereyra, Walace, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Ladeve rispondere ai successi di Inter, Milan, Roma, Napoli e Atalanta se non vuole staccarsi anche dalla zona Champions. I bianconeri ospitano l’di Gotti che al momento è abbastanza tranquillo ma che deve guardarsi le spalle in zona retrocessione. Queste le(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Mc Kennie, Ramsey; Dybala, Ronaldo.(3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Larsen, Pereyra, Walace, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

