DIRETTA Spezia-Verona | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Alle 15 in programma per 7 partite per la prima giornata del 2021, tra queste anche a sfida tra. Spezie e, dopo aver cominciato la stagione a buoni ritmi, vivono un momento di flessione. La squadra ligure arriva da due sconfitte consecutive e cominciato ad avvertire il peso di una posizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.