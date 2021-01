Coronavirus, troppi contagi a Rocca D’Evandro (Caserta): parchi chiusi e niente funerali (Di domenica 3 gennaio 2021) troppi contagi negli ultimi giorni a Rocca D’Evandro, comune a nord di Caserta e al confine fra Campania e Lazio. Dai bollettini diramati dal Municipio, sono 59 i positivi degli ultimi giorni. Se si considera che il numero di abitanti totali è poco più di 3mila, la situazione inizia a preoccupare. Per questo motivo, il sindaco Emilia Delli Colli ha deciso di provare a spegnere sul nascere il mini focolaio con nuove misure restrittive: parchi chiusi, divieto di sostare in luoghi pubblici, niente mercato settimanale, chiusura dei cimiteri. Inoltre, con l’ultima ordinanza, il primo cittadino ha vietato anche la partecipazione ai funerali, con eccezione per i parenti di 1º e 2º grado. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021)negli ultimi giorni a, comune a nord die al confine fra Campania e Lazio. Dai bollettini diramati dal Municipio, sono 59 i positivi degli ultimi giorni. Se si considera che il numero di abitanti totali è poco più di 3mila, la situazione inizia a preoccupare. Per questo motivo, il sindaco Emilia Delli Colli ha deciso di provare a spegnere sul nascere il mini focolaio con nuove misure restrittive:, divieto di sostare in luoghi pubblici,mercato settimanale, chiusura dei cimiteri. Inoltre, con l’ultima ordinanza, il primo cittadino ha vietato anche la partecipazione ai, con eccezione per i parenti di 1º e 2º grado. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

bc_emergenza : RT @larenait: Rinviata l'apertura degli impianti sciistici, spiragli per le palestre #Dpcm #coronavirus - larenait : Rinviata l'apertura degli impianti sciistici, spiragli per le palestre #Dpcm #coronavirus - _teo777 : Troppi coglioni pensano di avere il diritto di violare le vite altrui impunemente, solo perché hanno una carica pol… - DanieleDann1 : ?? #Coronavirus: 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia. #scuola #COVID19 #pandemia… - okcalciomercato : Premier League: troppi positivi al coronavirus nel Fulham, rinviata la trasferta con il Burnley… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppi Ancora troppi contagi, Veneto a rischio zona rossa. Perplessità su riapertura scuole L'Arena Lazio, 878 morti Covid sino ad agosto e 2.938 nella seconda ondata: ecco cosa accade (c'è un fattore Roma)

Il 31 agosto, alla fine delle vacanze e quando si poteva fare un bilancio dei contagi e dei decessi per Covid della prima ondata, nel Lazio c'erano 878 morti a causa ...

Troppi morti, a Los Angeles c'è carenza di bare

LOS ANGELES - Le vittime del Covid-19 stanno aumentando a un ritmo così forte che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di materia prima per costruire le bare. Secondo quanto riferisce il Daily ...

Il 31 agosto, alla fine delle vacanze e quando si poteva fare un bilancio dei contagi e dei decessi per Covid della prima ondata, nel Lazio c'erano 878 morti a causa ...LOS ANGELES - Le vittime del Covid-19 stanno aumentando a un ritmo così forte che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di materia prima per costruire le bare. Secondo quanto riferisce il Daily ...