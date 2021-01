Avellino | non solo Carriero | il punto sulle altre trattative

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giuseppeè il rinforzo per il centrocampo dell’. Il centrocampista classe ’97 ha raggiungo l’accordo con il club irpino.nella passata stagione al Monopoli insieme a Giuseppe Fella ha collezionato 29 presenze e 4 gol. La fumata bianca è attesa per domani.arriverà in prestito dal Parma. Non è l’unico obiettivo per il club timonato dal presidente Angelo Antonio D’Agostino. L’punta a rinforzare in maniera determinante una squadra che vuole arrivare ai vertici del Girone C di LegaPro. Nei prossimi giorni si proverà la stretta decisiva per il difensore Julian Illanes e il cursore di fascia sinistra Joel Baraye. Difficile, se non impossibile, arrivare a Claudiu Micovschi del Genoa. L’esterno è finito nel ...