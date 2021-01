Serie A | domani c’è Inter-Crotone | le probabili formazioni

Leggi su intermagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ledi, match della 15a giornata dellaA 2020/2021 Torna in campo laA con le partite della quindicesima giornata. Ad aprire il programma sarà la sfida di San Siro trae il: ecco le. Qui: Sanchez torna in panchina In casa, Conte è orientato a schierare lo stesso 11 sceso in campo nelle ultime partite. In porta sempre Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il terzetto difensivo. A centrocampo Brozovic agirà in regia con Barella alla sua destra e Vidal a sinistra. Hakimi a destra e Young a sinistra gli esterni. In attacco spazio ancora a Lukaku e Lautaro Martinez, con ...