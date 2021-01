Napoli, maxi multa in arrivo per Osimhen: la cifra shock (Di sabato 2 gennaio 2021) Victor Osimhen è positivo al Coronavirus. L’attaccante della SSC Napoli ha partecipato ad una festa senza mascherina e senza distanziamento. Sarà ancora out per un bel po’ Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è fermo ai box per un infortunio alla spalla rimediato qualche tempo fa con la Nazionale nigeriana. Dopo aver recuperato la condizione migliore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 gennaio 2021) Victorè positivo al Coronavirus. L’attaccante della SSCha partecipato ad una festa senza mascherina e senza distanziamento. Sarà ancora out per un bel po’ Victor. L’attaccante delè fermo ai box per un infortunio alla spalla rimediato qualche tempo fa con la Nazionale nigeriana. Dopo aver recuperato la condizione migliore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

