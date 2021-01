Muore a 13 anni per i botti | l' ira dei parenti in ospedale

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Asti, colpito all'addome da un petardo in un campo rom. I suoi familiari devastano il pronto soccorso C'era la speranza che il Capodanno, vissuto a metà, servisse almeno a ridurre l'entità delle tragedie. Invece anche quest'anno il bilancio deiin Italia è stato pesante. I dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza riportano un morto, 79 feriti e 23 ricoverati, contro i 204 dello scorso anno. A perdere la vita ad Asti è stato un tredicenne, rimasto ucciso dallo scoppio di una batteria di petardi, che lo ha colpito l'addome, mentre si trovava nel campo nomadi di via Guerra. È accaduto intorno alla mezzanotte. Il giovane è stato soccorso immediatamente e portato in, dove è giunto in arresto cardiaco e in condizioni disperate. I sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. ...