Liguria: Mulè, 'disperazione non può degenerare in clima odio' (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per le minacce inqualificabili ricevute. È comprensibile il disagio economico che affrontano tante categorie ma la disperazione non può mai generare in un clima d'odio che è giusto condannare fermamente”. Lo scrive su Twitter Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà al presidente della RegioneGiovanni Toti per le minacce inqualificabili ricevute. È comprensibile il disagio economico che affrontano tante categorie ma lanon può mai generare in und'che è giusto condannare fermamente”. Lo scrive su Twitter Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

TV7Benevento : Liguria: Mulè, 'disperazione non può degenerare in clima odio'... - SanremoNews : Manovra, Mulè (FI): “Ok a mio Odg per finanziare nuova condotta acquedotto ligure di ponente è buona notizia per Li… - imperianews_it : Manovra, Mulè (FI): “Ok a mio Odg per finanziare nuova condotta acquedotto ligure di ponente è buona notizia per Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria Mulè Liguria: Mulè, 'disperazione non può degenerare in clima odio' Il Tempo