Le varianti Covid sono pericolose? "Non c'è nessuna dimostrazione"

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 gennaio 2021) Alessandro Ferro Ledel virus potrebbero causare una maggiore facilità di contagio ma, al momento, mancano i dati scientifici per dimostrarlo. Ecco in cosa differiscono, perché c'è un "caso" Veneto ed i rischi legati ai vaccini Il nuovo anno si apre con l'ottima notizia che i vaccini cominciano ad essere somministati su larga scala ma, contemporaneamente, il virus non ne vuole sapere di mollare la presa. Didel-19 ce netantissime, forse centinaia, ma soprattutto tre (anzi quattro)balzate ultimamente agli onori delle cronache. La variante inglese È quella che ha fatto scoppiare il caos un paio di settimane fa (ne abbiamo parlato qui), quando l'Italia ed altri Paesi hanno chiuso in fretta e furia i propri confini per evitare il diffondersi del virus, ...