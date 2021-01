Juventus, Pirlo: “La squadra sta bene, hanno ripreso anche gli ultimi acciaccati” (Di sabato 2 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha introdotto il match, in programma domani contro l’Udinese, durante un’intervista concessa a Juve Tv. Il tecnico bianconero ha parlato di molti temi ma ha anticipato il recupero di calciatori chiave. In particolar modo, l’attenzione si è soffermata sugli errori effettuati nella gara persa contro la Fiorentina. Li ho ritrovati bene dopo qualche giorno di vacanza, ci siamo ritrovati lunedì. La squadra è vogliosa di ripartire dopo l’ultima prestazione: abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori quindi ripartiamo per fare un buon inizio di campionato. Mi aspetto una partita difficile. L’Udinese sta bene fisicamente, è una squadra organizzata, con giocatori bravi nelle ripartenze. Dovremo stare attenti a fare una gara accorta, facendo le preventive sui loro attaccanti e loro mezzali. Uno lo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 2 gennaio 2021) Andreaha introdotto il match, in programma domani contro l’Udinese, durante un’intervista concessa a Juve Tv. Il tecnico bianconero ha parlato di molti temi ma ha anticipato il recupero di calciatori chiave. In particolar modo, l’attenzione si è soffermata sugli errori effettuati nella gara persa contro la Fiorentina. Li ho ritrovatidopo qualche giorno di vacanza, ci siamo ritrovati lunedì. Laè vogliosa di ripartire dopo l’ultima prestazione: abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori quindi ripartiamo per fare un buon inizio di campionato. Mi aspetto una partita difficile. L’Udinese stafisicamente, è unaorganizzata, con giocatori bravi nelle ripartenze. Dovremo stare attenti a fare una gara accorta, facendo le preventive sui loro attaccanti e loro mezzali. Uno lo ...

