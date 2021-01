Io che non sono mamma e che non ho cambiato idea (Di sabato 2 gennaio 2021) Se fossi stata una di quelle donne che impazziscono alla vista di un bambino, una di quelle che vuole divorarli di baci e morsetti, alla stregua del dolce più buono del mondo, probabilmente oggi sarei mamma anche io. Ma tutto questo desiderio, devo ammetterlo, io non l’ho mai provato. E questo non vuol dire che io non ami i bambini, anzi, sono una zia orgogliosissima che, appena può, si ritaglia pomeriggi interi per viziare e coccolare i suoi nipoti, ma diventare mamma no, non è mai rientrato tra i miei piani. Forse un tempo, quando ero ancora giovane e i sogni e i desideri stavano prendendo forma, ho pensato anche io di essere destinata a diventare mamma. Crescendo, poi, mi sono resa conto che la maternità, più che un desiderio di felicità appariva come una costrizione asfissiante dettata solo da una ... Leggi su dilei (Di sabato 2 gennaio 2021) Se fossi stata una di quelle donne che impazziscono alla vista di un bambino, una di quelle che vuole divorarli di baci e morsetti, alla stregua del dolce più buono del mondo, probabilmente oggi sareianche io. Ma tutto questo desiderio, devo ammetterlo, io non l’ho mai provato. E questo non vuol dire che io non ami i bambini, anzi,una zia orgogliosissima che, appena può, si ritaglia pomeriggi interi per viziare e coccolare i suoi nipoti, ma diventareno, non è mai rientrato tra i miei piani. Forse un tempo, quando ero ancora giovane e i sogni e i desideri stavano prendendo forma, ho pensato anche io di essere destinata a diventare. Crescendo, poi, miresa conto che la maternità, più che un desiderio di felicità appariva come una costrizione asfissiante dettata solo da una ...

