'Gf Vip 5', continua la faida tra Italia e Brasile per i televoti e Dayane Mello riceve un sostegno inaspettato che potrebbe cambiare le cose! (Di sabato 2 gennaio 2021) Non accenna a placarsi la faida a distanza tra Italia e Brasile per il televoto del Grande Fratello Vip 5. Da mesi ormai non si fa che parlare di presunte irregolarità nei risultati dei verdetti del reality show. Le fan brasiliane di Dayane Mello sono infatti ogni giorno più agguerrite che mai e con pratiche vietate come la creazione di account fake e votazioni provenienti dall'estero hanno fatto insorgere anche l'AGCOM per indagare sulla vicenda, mentre Alfonso Signorini si è tenuto defilato dalla vicenda ritenendo che non ci sia nessuna pratica vietata. Quel che è certo è che i voti da parte degli spettatori brasiliani continuano ad arrivare, e i fan Italiani del Gf – dopo aver protestato invano – si sono riversati sulla pagina ufficiale del reality brasiliano in ...

