Gazzetta: possibile scambio Milik-Thauvin con il Marsiglia (Di sabato 2 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Milik, un futuro che appare sempre più complesso, considerando che l’attaccante polacco è oramai fermo da quest’estate. La mancata partenza nel mercato estivo lo ha collocato comunque fuori dai progetti del Napoli ed è per questo che ci si riproverà in questa sessione di gennaio, ma il problema resta la richiesta di De Laurentiis. Milik ha due estimatori nell’Atletico e nel Marsiglia, ma entrambi i club hanno avanzato una proposta di 6 milioni, mentre il Napoli ne chiede 15, proprio per questo le due trattative sembra destinate ad arenarsi. Ma c’è una nuova possibilità riportata dalla Gazzetta che riguarda un possibile scambio tra Milik e Thauvin il fantasista del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Ladello Sport parla del futuro di, un futuro che appare sempre più complesso, considerando che l’attaccante polacco è oramai fermo da quest’estate. La mancata partenza nel mercato estivo lo ha collocato comunque fuori dai progetti del Napoli ed è per questo che ci si riproverà in questa sessione di gennaio, ma il problema resta la richiesta di De Laurentiis.ha due estimatori nell’Atletico e nel, ma entrambi i club hanno avanzato una proposta di 6 milioni, mentre il Napoli ne chiede 15, proprio per questo le due trattative sembra destinate ad arenarsi. Ma c’è una nuova possibilità riportata dallache riguarda untrail fantasista del ...

Ma c’è una nuova possibilità riportata dalla Gazzetta che riguarda un possibile scambio tra Milik e Thauvin il fantasista del Marsiglia, che potrebbe essere l’erede di Callejon ...

