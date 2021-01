Conte accelera su Recovery plan e verifica di governo. Continua scontro con Renzi (Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano a soffiare venti di crisi sul governo nonostante il premier Conte abbia chiesto di accellerare sul Recovery plan accogliendo alcune proposte presentate da italia viva. Resta pero' irrisolto ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 gennaio 2021)no a soffiare venti di crisi sulnonostante il premierabbia chiesto di accellerare sulaccogliendo alcune proposte presentate da italia viva. Resta pero' irrisolto ...

alex63roy : RT @Libero_official: #Renzi reagisce alle provocazioni di #Conte e accelera la crisi: “Pensa di intimorirci minacciando un passaggio in Par… - Mauro73432329 : - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: #Renzi reagisce alle provocazioni di #Conte e accelera la crisi: “Pensa di intimorirci minacciando un passaggio in Par… - AA311922 : RT @Libero_official: #Renzi reagisce alle provocazioni di #Conte e accelera la crisi: “Pensa di intimorirci minacciando un passaggio in Par… - cris_strega : RT @Libero_official: #Renzi reagisce alle provocazioni di #Conte e accelera la crisi: “Pensa di intimorirci minacciando un passaggio in Par… -