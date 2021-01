1971-2021 | dodici album indimenticabili usciti 50 anni fa

Leggi su panorama

(Di sabato 2 gennaio 2021) Un anno straordinario per la musica: questo è stato ilmesi segnati da uscite discografiche italiane ed internazionali di altissima qualità, la fotografia nitida ed esplicita di un momento irripetibile, della golden age che la musica stava vivendo in ogni ambito sonoro. I 33 giri che abbiamo selezionato sono opere immortali, dischi destinati a lasciare un segno indelebile, ancora ascoltati e venerati da milioni di appassionati. Punti di riferimento essenziali per comprendere la musica di ieri, di oggi e anche di domani. Rolling Stones - Sticky Fingers Brown Sugar Wild Horses, Bitch, Sister Morphine: il primodegli Stones nella decade 70's è un classico senza tempo. Per la musica e anche per la leggendaria copertina realizzata da Andy Warhol. Il testo di Sister Morphine è opera dell'ex fidanzata di Mick Jagger, ...