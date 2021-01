Terremoto a Catania | scossa di magnitudo 3 5 Sciame sismico nella notte

(Di venerdì 1 gennaio 2021) In Sicilia la terra ha tremato ieri sera poco prima della mezza: una sequenza sismica si è registrata alle pendici dell'Etna tra le 21.59 e le 22.54. Quindici le scosse di varia entità tra 2 e 3.5 della scala Richter. La più forte è stata l'ultima: tutte hanno avuto come epicentro il comune di Ragalna, sull'Etna, ad una profondità di 11 chilometri. Le scosse sono state avvertite nettamente dalla popolazione ma non si sono verificati danni a persone o cose.Epicentro a RegalnaSecondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto l'ipocentro a 11 km di profondità. L’epicentro è stato a 5 km a nordest di Ragalna e 21 km da

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.8 in provincia di Catania - Adnkronos : #Terremoto, sciame sismico nella notte a #Catania - fanpage : #Terremoto nella notte a Catania. - rosydandrea1 : RT @Necerit: Terremoto a Catania 3.5 tanto per completare sto schifo di 2020. Notizie? - bisagnino : Terremoto, sciame sismico nella notte a Catania -

