Tanti fuochi d'artificio, ma anche il capodanno italiano è stato blindato

Controlli serrati ma non sono mancati i classici botti di fine anno: una vittima in Piemonte e 79 feriti il bilancio della notte di San Silvestro. 1.347 sanzioni e 16 denunce nella giornata del 31 dicembre.

