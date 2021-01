Roberto Baggio, il messaggio ritrovato del 1990 fa commuovere tutti (Di venerdì 1 gennaio 2021) La figlia di Roberto Baggio, Valentina, ha ritrovato un messaggio di papà del 1990 che ha fatto commuovere tutti. Roberto Baggio è stato uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi ed ora che si è ritirato la critica e gli appassionati dello sport più bello del mondo gli riconoscono l’indubbio talento e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 1 gennaio 2021) La figlia di, Valentina, haundi papà delche ha fattoè stato uno dei calciatori italiani più forti dii tempi ed ora che si è ritirato la critica e gli appassionati dello sport più bello del mondo gli riconoscono l’indubbio talento e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GoalItalia : 28 dicembre 1993: il Divin Codino sul tetto del Mondo ?? 27 anni fa, Roberto Baggio vinceva il Pallone d'Oro ??? - SkyTG24 : Un riconoscimento che Roberto #Baggio ha ricevuto con la maglia della Juventus - UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 1993 ?? Roberto Baggio vince il Pallone d'Oro ?? - saina231 : @90sfootball No Roberto Baggio? - Crietbe : @90sfootball Pirlo out. Roberto Baggio in. -