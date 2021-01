Napoli, “Noi non vi dimenticheremo mai!”: flashmob della Fimmg in ricordo dei medici morti per Covid (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella giornata di ieri si è tenuto un flashmob dei medici di famiglia della Fimmg Napoli per un minuto di silenzio in piazza Plebiscito. L’evento, accompagnato dallo slogan: “Noi non vi dimenticheremo mai!“, è stato organizzato per ricordare i colleghi che sono morti fronteggiando l’emergenza da Covid-19 e per ribadire che “la categoria si sente abbandonata dalle istituzioni, non essendo messa in condizione di poter lavorare in sicurezza e con delle linee guida precise“. Alla guida del flashmob Luigi Sparano, segretario Fimmg Napoli, e Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg e presidente dell’Ordine dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella giornata di ieri si è tenuto undeidi famigliaper un minuto di silenzio in piazza Plebiscito. L’evento, accompagnato dallo slogan: “Noi non vi“, è stato organizzato per ricordare i colleghi che sonofronteggiando l’emergenza da-19 e per ribadire che “la categoria si sente abbandonata dalle istituzioni, non essendo messa in condizione di poter lavorare in sicurezza e con delle linee guida precise“. Alla guida delLuigi Sparano, segretario, e Silvestro Scotti, segretario nazionalee presidente dell’Ordine dei ...

