Harry as an Auror – Il possibile sequel di Harry Potter? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Con Animali fantastici che annaspano, il tempo di Harry Potter come Auror sarebbe un terreno ricco da esplorare in un film futuro. Il franchise di Harry Potter è stato un punto fermo degli anni 2000. Ma la sua serie prequel Animali fantastici non è riuscita a lasciare lo stesso tipo di segno. Inoltre, le controverse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dirty Dancing, il ritorno dei balli proibiti ‘Avengers: Endgame’ si piazza primo al boxoffice Doctor Sleep: il trailer del sequel di Shining Friends compie 25 anni: a New York si celebra la serie culto Quando Brad Pitt difese la Paltrow da Weinstein: il racconto Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Con Animali fantastici che annaspano, il tempo dicomesarebbe un terreno ricco da esplorare in un film futuro. Il franchise diè stato un punto fermo degli anni 2000. Ma la sua serie prequel Animali fantastici non è riuscita a lasciare lo stesso tipo di segno. Inoltre, le controverse L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dirty Dancing, il ritorno dei balli proibiti ‘Avengers: Endgame’ si piazza primo al boxoffice Doctor Sleep: il trailer deldi Shining Friends compie 25 anni: a New York si celebra la serie culto Quando Brad Pitt difese la Paltrow da Weinstein: il racconto Keanu Reeves diventa un fumetto: ecco Brzrkrs ...

light1ngfires : in primis lo stesso harry ?? cioè sto ragazzo ha più traumi che anni e te come sogno nel cassetto gli fai fare l’AU… - jemenfous_s : @svgaara E diciamola tutta nel film Voldemort ride quando lui avanza dopo la fake death di Harry, nel libro invece… - uncleofthunder : @Nicoranus83 è solo un'allucinazione collettiva, poi con harry che fa l'auror e non l'insegnante - RobbsRoys : Harry Potter sei veramente un coglione. Butti via pure la bacchettona. Voglio vedere come la mantieni una famiglia… - MartinaTerella : RT @_justxnina_: Non centra niente ma per me Harry che dopo qualche anno da Auror diventa professore di Difesa contro le Arti Oscure è cano… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Auror Harry Potter ei doni della morte II stasera su Canale 5: tutte le curiosità UrbanPost Harry Potter e i doni della morte (parte II) stasera su Canale 5: tutte le curiosità

Harry Potter e i doni della morte II stasera su Canale 5: tutte le curiosità sull'ultimo capito della saga di J.K Rowling ...

Harry Potter e l'Ordine della Fenice: una scena fondamentale è stata tagliata dai film della saga

Nel film Harry Potter e l'Ordine della Fenice non è stata inserita una scena molto importante del libro di J.K.Rowling, che avrebbe cambiato parte della storia. Una scena molto importante è stata omes ...

Harry Potter e i doni della morte II stasera su Canale 5: tutte le curiosità sull'ultimo capito della saga di J.K Rowling ...Nel film Harry Potter e l'Ordine della Fenice non è stata inserita una scena molto importante del libro di J.K.Rowling, che avrebbe cambiato parte della storia. Una scena molto importante è stata omes ...