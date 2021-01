Gli auguri 'vip' di buon anno 2021 agli amici e lettori di Leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gli auguri di buon nuovo anno 2021 dai 'vip' del mondo di musica, spettacolo, televisione, teatro e giornalismo ai lettori di Leggo. Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Glidinuovodai 'vip' del mondo di musica, spettacolo, televisione, teatro e giornalismo aidi

fattoquotidiano : Gli auguri social di Salvini, manda a quel paese il 2020 e poi fa confusione con le date: “Il 2001 deve essere un a… - ItalyMFA : Auguri di #BuonAnno2021 a tutti gli Italiani ????, in particolare ai connazionali all'estero ???? We wish a… - Pres_Casellati : Buon 2021 a tutti gli italiani. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #Capodanno2021 #1gennaio #Auguri - ileanariparbel6 : RT @EzioGreggio: Gli auguri di Buon anno di mio figlio Gabriele, master in Acting al Drama Centre London (University of Arts of London) , a… - Susy484 : RT @GagliardoneS: Volevo fare gli auguri a Di Maio ma ho visto che lo stavano insultando così tanto che ho rinunciato. Domani, lo insulter… -