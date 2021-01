Focus Fine anno | Zannier | attivate 99% risorse Psr e più valore a montagna

Leggi su udine20

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Piano di Sviluppo Rurale, con il 99 per cento delle, è ancora il perno del settore agricolo, ma nel 2021 verrà modificato per adattarne gli strumenti alle nuove esigenze del comparto. È questa la principale novità che l’assessore regionale alleagroalimentari, forestali e ittiche e alla, Stefano, ha messo in cantiere per il 2021, guardando con fiducia ai risultati raggiunti nel corso dell’che si sta chiudendo. “Tra le molte azioni programmate per l’venturo vi è il nuovo Programma di Sviluppo Rurale per il quale, in questi due anni di transizione fatte salve le modifiche regolamentari, andremo ad utilizzare anche i fondi del Next Generation Eu. Ma dovremo anche apportare delle modifiche al Piano di Sviluppo ...