Conto corrente, investimenti e libretti: cosa fanno le banche coi soldi? (Di venerdì 1 gennaio 2021) È una domanda legittima, quella di cui andremo ad occuparci tra poco: che cosa succede esattamente ai soldi che il cliente di una banca deposita presso di essa? Come ben sappiamo, li deposita per sentirsi più sicuro, perché ritiene che un dato istituto di credito sia affidabile più di altri, perché vuole investirli o più semplicemente perché teme che altrimenti potrebbe essere derubato. Insomma, tenere il proprio denaro in banca in Conto corrente è una scelta chiaramente ben comprensibile, ma è altrettanto comprensibile che il correntista si chieda che cosa fanno in concreto le banche con i soldi che gli vengono consegnati. Vediamolo di seguito. Se ti interessa saperne su come verificare l’intestatario di un Conto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 1 gennaio 2021) È una domanda legittima, quella di cui andremo ad occuparci tra poco: chesuccede esattamente aiche il cliente di una banca deposita presso di essa? Come ben sappiamo, li deposita per sentirsi più sicuro, perché ritiene che un dato istituto di credito sia affidabile più di altri, perché vuole investirli o più semplicemente perché teme che altrimenti potrebbe essere derubato. Insomma, tenere il proprio denaro in banca inè una scelta chiaramente ben comprensibile, ma è altrettanto comprensibile che il correntista si chieda chein concreto lecon iche gli vengono consegnati. Vediamolo di seguito. Se ti interessa saperne su come verificare l’intestatario di un...

infoiteconomia : Cashback, la corsa finale inciampa nei dati del conto corrente - nicc0log_ : VOGLIO FARE UN MILIONE E APRIRE IL CONTO CORRENTE PER VIVERE UN MONDO MIGLIORE - Moreno01720679 : @DONOVA_S @FmMosca Che bloccano il conto corrente ti inseriscono nella lista cattivi pagatori e so cazzi amari...tu… - maddieu_bene : @withnotalent Per poi vedere lo stato del conto corrente - iltruffone : @NOSTATO ahahahhaha... han fatto una inversione a U questi pagliacci che neanche un pilota di formula 1 ci riuscire… -