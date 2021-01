(Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA, 01 GEN - La first minister scozzese Nicola Sturgeon non ha dubbi, e nel giorno dellainvia un chiaro messaggio a Bruxelles (ma anche a Londra): "Latornerà, Europa. Tenete ...

dei_alba : RT @Miti_Vigliero: Brexit: premier Scozia alla Ue, 'noi torneremo presto' 'Tenete la luce accesa'- Ultima Ora - ANSA - alexthor1967 : RT @Miti_Vigliero: Brexit: premier Scozia alla Ue, 'noi torneremo presto' 'Tenete la luce accesa'- Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Brexit: premier Scozia alla Ue, ‘noi torneremo presto’ - mario0549 : RT @Miti_Vigliero: Brexit: premier Scozia alla Ue, 'noi torneremo presto' 'Tenete la luce accesa'- Ultima Ora - ANSA - Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: Brexit: premier Scozia alla Ue, 'noi torneremo presto' 'Tenete la luce accesa'- Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit premier

Agenzia ANSA

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – La first minister scozzese Nicola Sturgeon non ha dubbi, e nel giorno della Brexit invia un chiaro messaggio a Bruxelles (ma anche a Londra): “La Scozia tornerà presto, Europa.Valeria Panigada 30 dicembre 2020 - 09:16. MILANO (Finanza.com). Partenza piatta per le Borse europee, in scia alla debolezza di Wall Street e di Tokyo. La cautela è dettata anche dagli ultimi svilupp ...