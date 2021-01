(Di venerdì 1 gennaio 2021) . Besmullah Adel Aimaq lavorava come redattore capo della radio Voice of Ghor Unradiofonico afghano è statoa colpi di arma da fuoco in unnella provincia centrale di Ghor. L’imboscata è stata condotta a bordo di un’automobile e non ha L'articolo proviene da Inews.it.

zut72518793 : RT @RadioBullets: Giornalista di Ghazni, Rahmatullah Nikzad, capo del sindacato dei giornalisti della provincia, è stato ucciso in un attac… - RadioBullets : Giornalista di Ghazni, Rahmatullah Nikzad, capo del sindacato dei giornalisti della provincia, è stato ucciso in un… -

Afghanistan, giornalista ucciso in un agguato: quinta vittima in due mesi. Besmullah Adel Aimaq lavorava come caporedattore in una radio ...La sicurezza dei giornalisti è stata messa in pericolo spesso nel 2020, in alcuni casi fino la morte. Cosa dobbiamo aspettarci nel 2021?