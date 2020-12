Vite al limite | Brandi e Kandi oggi | il loro grande cambiamento

Leggi su ck12

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Cosa è successo dopoalDreier come sonole due sorelle gemelle, il. (screenshot video)Le sorelle gemelleDreier, all’età di 29 anni, decisero che era giunto il momento perdi fare qualcosa per ilbenessere fisico. Dopo aver cercato invano di perdere peso, capiscono che è il momento di un cambio di marcia. Questo le ha spinte a cercare l’aiuto del Dr. Now e a trasferirsi in Texas. Leggi anche: Steven Assanti dopoal: la moglie è bellissima Quando arrivarono in trasmissione le due sorelle pesavano oltre 250 kg a testa ed erano in vere ...