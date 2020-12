Roma, problema muscolare per Pedro: in forte dubbio in vista della Sampdoria (Di giovedì 31 dicembre 2020) problema muscolare al flessore della coscia destra per Pedro, a rischio la sua presenza contro la Sampdoria. C’è questa tegola per la Roma a pochi giorni dal match contro i doriani in programma all’Olimpico: Paulo Fonseca sta dunque pensando di dare un turno di riposo allo spagnolo, visto che successivamente si giocheranno altre due partite ravvicinate e per motivi di precauzione. Pellegrini scalerà dunque sulla trequarti e al suo posto Villar a centrocampo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020)al flessorecoscia destra per, a rischio la sua presenza contro la. C’è questa tegola per laa pochi giorni dal match contro i doriani in programma all’Olimpico: Paulo Fonseca sta dunque pensando di dare un turno di riposo allo spagnolo, visto che successivamente si giocheranno altre due partite ravvicinate e per motivi di precauzione. Pellegrini scalerà dunque sulla trequarti e al suo posto Villar a centrocampo. SportFace.

