Quatar | grosso imbroglio con sceicco

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Un membro della famiglia reale del Paese che organizza i Mondiali di calcio 2022 conclude un affare da 6 miliardi di dollari. Peccato che la transazione in cui è coinvolto anche un faccendiere italiano si riveli un «bidone». Ci sono un arabo, un italiano e un parco giochi che vale 6 miliardi di dollari. Anzi no, i 6 miliardi non ci sono più: al loro posto, una truffa colossale e una sentenza di tribunale inapplicata. Sembra una barzelletta, ma è quanto accaduto tra il Qatar, l'Italia e la Gran Bretagna dopo che è avvenuta la frode per mezzo di un faccendiere torinese pluricondannato. Vediamo di spiegare l'intricata storia e capire dove siano finiti quei soldi (spoiler: sono ancora in Qatar nel conto del truffatore che è molto conosciuto, ma rifiuta anche categoricamente di restituirli nonostante la condanna in primo grado). Il truffatore altri non è che lo...