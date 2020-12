Perché si mangiano lenticchie, zampone e cotechino a capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ogni anno, la notte del 31 dicembre, in ogni casa italiana si mangia un piatto di lenticchie e cotechino o zampone. Una tradizione nostrana che unisce Nord e Sud e che è apprezzata da grandi e piccini. Il sapore avvolgente, unico e speziato rendono questa pietanza speciale e soprattutto pregna di significato. Mangiare zampone e lenticchie alla mezzanotte del nuovo anno, infatti, è da sempre considerato un rito per augurarsi fortuna, ricchezza e abbondanza. Ma da dove deriva questa tradizione? E quando è nata? Le origini affondano le proprie radici lontano nei secoli…e nei millenni!. Gli antichi romani infatti, erano soliti donare ad amici e parenti una “scarsella” nei primi giorni dell’anno nuovo. Si trattava di un borsello di cuoio pieno di lenticchie crude, un modo ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ogni anno, la notte del 31 dicembre, in ogni casa italiana si mangia un piatto di. Una tradizione nostrana che unisce Nord e Sud e che è apprezzata da grandi e piccini. Il sapore avvolgente, unico e speziato rendono questa pietanza speciale e soprattutto pregna di significato. Mangiarealla mezzanotte del nuovo anno, infatti, è da sempre considerato un rito per augurarsi fortuna, ricchezza e abbondanza. Ma da dove deriva questa tradizione? E quando è nata? Le origini affondano le proprie radici lontano nei secoli…e nei millenni!. Gli antichi romani infatti, erano soliti donare ad amici e parenti una “scarsella” nei primi giorni dell’anno nuovo. Si trattava di un borsello di cuoio pieno dicrude, un modo ...

TaniuzzaCalabra : @miyavoice @MFulvia @enricocolosimo @marinellazetti @m_ioia @Finferlo @Defcon1979 @egos23 @chiscoforever… - __Hubble__ : RT @FuryBionda: @SimoneBonzanini @tajaliga @il_Maggiore @__Hubble__ @CapitanArbano Dai Simo non puoi fare il paragone proprio. L'allevament… - MarcoSimoni_Veg : @PoggiActress continua a chiudere affari con loro ? perchè le merde italiane che mangiano vitelli, polli, maiali, a… - alfredodepersis : @wolfPris Si mangiano solo stasera... che sia, perché no? Magari lingerie per gli altri 364 giorni?? - taegoodboy_ : Non ho gusti lavo il cazzo perchè stavo mangiano MANAGGIA AL CAZOOOOOOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mangiano Antonella Clerici, Natale e il libro "È sempre mezzogiorno" Corriere della Sera