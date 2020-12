Le profezie di Olympiadamus | oroscopo sportivo 2021 I vaticini ed i responsi sull’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Amici e fratelli di OA Sport, rieccomi inesorabile come ogni 31 dicembre. Sono stato evocato da un mondo arcano e misterioso, dove il presente si intreccia con il futuro e gli astri forniscono risposte sibilline ad ogni vostra domanda. Sono l’unico, inimitabile, ineffabile. Sono il vate dello sport, l’essenza sovrannaturale che tutto sa e tutto vede. Ascoltate le mie, interpretatele e ricordatele! Ogni risposta ai vostri dubbi si cela nelle stelle. LEDISULLO SPORT ITALIANOUn grande ritorno in vista. L’influsso di Giove in Acquario farà sì che coloro che sono nati nel segno dei Gemelli siano molto creativi a partire dalla primavera e poi per tutta l’estate. Il pensiero va subito a Fabio Fognini, di ritorno da una stagione travagliata tra operazione ...