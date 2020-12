L’anno che verrà: il cast e gli ospiti dello show di Capodanno 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020 (Capodanno 2021), alle ore 21 su Rai 1 va in onda L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro su Rai 1, una notte da trascorrere all’insegna della serenità. Ma qual è il cast (ospiti) de L’anno che verrà, lo show per il Capodanno 2021, in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco dei personaggi che affiancheranno Amadeus: Gianni Morandi Arisa Piero Pelù Umberto Tozzi Raf JAx Rocco Hunt Bomdabash Shade Rita Pavone Gigi D’Alessio Clementino Leroy Gomez dei Santa Esmeralda Gaia Annalisa Viktorija Mihajlovi? Nino ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020 (), alle ore 21 su Rai 1 va in ondache, locondotto da Amadeus che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro su Rai 1, una notte da trascorrere all’insegna della serenità. Ma qual è il) deche, loper il, in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco dei personaggi che affiancheranno Amadeus: Gianni Morandi Arisa Piero Pelù Umberto Tozzi Raf JAx Rocco Hunt Bomdabash Shade Rita Pavone Gigi D’Alessio Clementino Leroy Gomez dei Santa Esmeralda Gaia Annalisa Viktorija Mihajlovi? Nino ...

