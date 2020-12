Grande Fratello Vip 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 2020 streaming e diretta tv: dove vederlo live Stasera, giovedì 31 dicembre 2020, su Canale 5 va in onda la 30esima puntata del Grande Fratello Vip 2020 (Gf Vip 5) che vede i concorrenti chiusi nella famosa Casa per conquistare la vittoria finale che varrà 100 mila euro (il 50 per cento andrà in beneficenza). Alla conduzione dello show Alfonso Signorini. Al suo fianco Antonella Elia e Pupo. Ma dove sarà possibile vedere la 30esima puntata del Grande Fratello Vip 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020)Viptv:vederlo live Stasera, giovedì 31 dicembre, su Canale 5 va in onda la 30esimadelVip(Gf Vip 5) che vede i concorrenti chiusi nella famosa Casa per conquistare la vittoria finale che varrà 100 mila euro (il 50 per cento andrà in beneficenza). Alla conduzione dello show Alfonso Signorini. Al suo fianco Antonella Elia e Pupo. Masarà possibilela 30esimadelVipintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Capodanno in tv, Grande Fratello fa il trenino coi “vipponi” mentre Propaganda Live lancia la tombolata… Il Fatto Quotidiano GF Vip, Sonia su Dayane e Rosalinda: 'Potrei aver visto qualcosa una notte'

L'ultima eliminata del GF Vip 5, ha insinuato di aver assistito a qualcosa tra le 'rosmello' di notte: Sonia non ha dato altre spiegazioni.

Massimo Lopez: «Il mio debutto sul palco fu a vent’anni in Sardegna»

Lopez, lo spettacolo portato in scena ad Alghero ha segnato il vostro ritorno in coppia nel 2018 dopo anni. Quali sono gli ingredienti dello show? «È uno spettacolo in cui si riconosce il nostro march ...

