GAME OVER: computer Dominion hackerati dal vivo durante udienza Senato Georgia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nonostante tutte le menzogne di notizie false che sostenevano che le macchine per il voto Dominion non potevano essere hackerate e non potevano essere utilizzate per alterare l'esito delle elezioni, l'analista Jovan Pulitzer ha appena scatenato un annuncio bomba durante un'audizione in diretta al Senato della Georgia. I White Hats, i cosidetti hackers buoni, sono stati in grado di ottenere da remoto il pieno controllo sulle macchine per il voto di Dominion, consentendo loro di alterare da remoto i risultati delle elezioni.Sia Dominion che i media di notizie false hanno insistito che questo è impossibile. Stanno mentendo. Il gioco è finito. La frode è ora esposta. L'intera elezione è stata una frode e l'imminente elezione del ballottaggio in Georgia non è ...

