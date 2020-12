Coldiretti Campania | Vini irpini docg svenduti a poco più di 1 euro | un danno per tutta la filiera agricola

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “A chi giova vendere una bottiglia di vino a un prezzo che ripaga a stento vetro, tappo e fascetta?”. È la domanda che Salvatore Loffreda, direttore di, pone ai protagonisti di una vicenda che ha interessato una nota catena di supermercati, dove fino alla mezzanotte di stasera Greco di Tufo e Fiano di Avellino sono finiti sugli scaffali in offerta a 1,19. È inaccettabile che Fiano e Greco, che alla pari della mozzarella di bufala e del pomodoro San Marzano, sono gli ambasciatori del made insiano oggetto di una tale speculazione. L’operazione di sottocosto, un supersconto dell’80%, nasce da una scelta di relazioni commerciali tra un’azienda viticola irpina con la GDO per la produzione di una “private label”. La giacenza di magazzino e operazioni di acquisizioni ...

salernonotizie : #Turismo, Coldiretti: crack da 53 mld nel 2020, un terzo perso a tavola - comunesorrento : A causa delle condizioni meteo, è rinviato a data da destinarsi l'annunciato appuntamento del 30 dicembre con il Me… -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Campania

Il Riformista

Scende a 65 euro la spesa per il cenone di fine anno, con un crollo del 32% rispetto allo scorso anno soprattutto per effetto delle restrizioni imposte dalle misure anti Covid. E’ quanto emerge da una ...La spesa per il cenone di fine anno scende a 65 euro in media a famiglia, con un crollo del 32% rispetto allo scorso anno soprattutto per effetto delle ...