Busto Arsizio, ritrovato cadavere di donna ma c’è un mistero (Di giovedì 31 dicembre 2020) Busto Arsizio, in un palazzo abbandonato via Landriani la polizia ha trovato un corpo ma si indaga nel silenzio Il ritrovamento del cadavere di una donna in vicolo Landriani, a Busto Arstizio, si tinge di giallo. Il palazzo abbandonato di quella strada non è per nulla sicuro. In zona è noto che purtroppo è terra di tossicodipendenti o di chi deve sfogare altri desideri. Il ritrovamento del cadavere non è successo né oggi né ieri. Come scrivono alcuni siti e testate locali, il ritrovamento da parte della polizia risale a circa due settimane fa ma sulla vicenda è calato il silenzio. Le indagini, però, vanno nella direzione dell’omicidio. Con il passare dei giorni non si è diffusa solo la voce del ritrovamento del cadavere (sarebbe di una ... Leggi su ck12 (Di giovedì 31 dicembre 2020), in un palazzo abbandonato via Landriani la polizia ha trovato un corpo ma si indaga nel silenzio Il ritrovamento deldi unain vicolo Landriani, aArstizio, si tinge di giallo. Il palazzo abbandonato di quella strada non è per nulla sicuro. In zona è noto che purtroppo è terra di tossicodipendenti o di chi deve sfogare altri desideri. Il ritrovamento delnon è successo né oggi né ieri. Come scrivono alcuni siti e testate locali, il ritrovamento da parte della polizia risale a circa due settimane fa ma sulla vicenda è calato il silenzio. Le indagini, però, vanno nella direzione dell’omicidio. Con il passare dei giorni non si è diffusa solo la voce del ritrovamento del(sarebbe di una ...

