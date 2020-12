2021, i buoni propositi per la coppia: come iniziare l’anno con il piede giusto (Di giovedì 31 dicembre 2020) coppia: il 2020 è stato per molti un anno davvero difficile. Partner abituati a trascorrere insieme solo poche ore al giorno, si sono ritrovati, improvvisamente, a stare insieme 24 ore su 24. Spazi normalmente destinati alla vita familiare, hanno ospitato smart working, meeting di lavoro, didattica a distanza, nonché videochiamate con parenti e amici. Uno stare insieme per forza che ha portato molte coppie a scoppiare. coppia: le 7 basi di una buona unione guarda le foto Deutschland,Baden-Wurttemberg,lifestyle,people Insieme per forza? «Si è parlato ... Leggi su iodonna (Di giovedì 31 dicembre 2020): il 2020 è stato per molti un anno davvero difficile. Partner abituati a trascorrere insieme solo poche ore al giorno, si sono ritrovati, improvvisamente, a stare insieme 24 ore su 24. Spazi normalmente destinati alla vita familiare, hanno ospitato smart working, meeting di lavoro, didattica a distanza, nonché videochiamate con parenti e amici. Uno stare insieme per forza che ha portato molte coppie a sre.: le 7 basi di una buona unione guarda le foto Deutschland,Baden-Wurttemberg,lifestyle,people Insieme per forza? «Si è parlato ...

trash_italiano : Mi raccomando, niente buoni propositi per il 2021 perché lui ci sente. - LucaCiardi1977 : RT @smileanyway0: Buoni propositi per 2021: raggiungere obbiettivi del 2020, che dovevo compiere nel 2019, che avevo promesso nel 2018 e pi… - smileanyway0 : Buoni propositi per 2021: raggiungere obbiettivi del 2020, che dovevo compiere nel 2019, che avevo promesso nel 201… - FartFromAmerika : RT @andavatuttobene: - Buoni propositi per il 2021? - Restare vivi. - murcielago46 : RT @ShuShuHC: Buoni propositi 2021: sopravvivere. -