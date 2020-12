Whatsapp, l'app di messaggistica finisce nel mirino degli hacker (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva un messaggio con “ciao” seguito da “Ti ho inviato un codice per sbaglio, me lo rimandi?”. Le 6 cifre arrivano via sms, ma non vanno inviate. Cos’è la truffa Whatsapp del codice a 6 cifre: i modi per evitarla su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva un messaggio con “ciao” seguito da “Ti ho inviato un codice per sbaglio, me lo rimandi?”. Le 6 cifre arrivano via sms, ma non vanno inviate. Cos’è la truffadel codice a 6 cifre: i modi per evitarla su Notizie.it.

Arriva un messaggio con “ciao” seguito da “Ti ho inviato un codice per sbaglio, me lo rimandi?”. Le 6 cifre arrivano via sms, ma non vanno inviate.

Per Capodanno è tornata la truffa del codice di WhatsApp: come non rimanere chiusi fuori dal profilo

Una serie di segnalazioni nel bresciano parla di centinaia di smartphone colpiti da un singolo attacco, e i racconti delle vittime fanno pensare a un ...

Una serie di segnalazioni nel bresciano parla di centinaia di smartphone colpiti da un singolo attacco, e i racconti delle vittime fanno pensare a un ...