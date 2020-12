Vaccino Astrazeneca, via libera a Londra, stop Ue. Immunologa Viola: “Tutto ciò non aiuta. Vi spiego perché” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vaccino Astrazeneca: col via libera in Gran Bretagna, arriva pure lo stop in Ue dell’Ema. Nel dibattito Vaccino sì, Vaccino no. Forse non ora, magari tra un po’, irrompe la discrepanza tra l’ente regolatorio britannico, che approva il Vaccino Astrazeneca, e l’Agenzia del farmaco della Ue che, invece, sospende il giudizio, asserendo di volere dati aggiuntivi. La strada si allunga, e nel percorso ad oggi accidentato, battuto dall’azienda biofarmaceutica nata dalla fusione di due realtà, la Astra AB e la Zeneca Group, si staglia un ostacolo non trascurabile. Uno stop che, quanto meno, rallenta e allunga il viaggio del prodotto in Europa. L’Immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020): col viain Gran Bretagna, arriva pure loin Ue dell’Ema. Nel dibattitosì,no. Forse non ora, magari tra un po’, irrompe la discrepanza tra l’ente regolatorio britannico, che approva il, e l’Agenzia del farmaco della Ue che, invece, sospende il giudizio, asserendo di volere dati aggiuntivi. La strada si allunga, e nel percorso ad oggi accidentato, battuto dall’azienda biofarmaceutica nata dalla fusione di due realtà, la Astra AB e la Zeneca Group, si staglia un ostacolo non trascurabile. Unoche, quanto meno, rallenta e allunga il viaggio del prodotto in Europa. L’dell’università di Padova, Antonella, ...

