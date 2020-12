Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia 13,5 milioni di dosi in più (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo che la Germania ha acquistato 30 milioni di dosi del vaccino anti-Covid Pfizer—BioNTech, gli Stati della Ue hanno protestato con Bruxelles. La presidente della commissione von der Leyen: per tutta Europa altri 100 milioni di fiale Leggi su corriere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo che la Germania ha acquistato 30didel vaccino anti-Covid Pfizer—BioNTech, gli Stati della Ue hanno protestato con Bruxelles. La presidente della commissione von der Leyen: per tutta Europa altri 100di fiale

Il governo italiano stava pensando di protestare formalmente con la Germania. Ma l'incidente diplomatico alla fine non c'è stato e all'Italia arriveranno 13,5 dosi in più ...

Il governo italiano stava pensando di protestare formalmente con la Germania. Ma l'incidente diplomatico alla fine non c'è stato e all'Italia arriveranno 13,5 dosi in più ...