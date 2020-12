Riscoprire Eduardo De Crescenzo | tra bici che impennano e pin-up

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Io non ho ricordi. Cioè, ne ho, ma sono spesso ricostruzioni che mi sono fatto di quel che è realmente avvenuto, rielaborazioni, spesso piuttosto narrative. Lo so che la cosa sembra incredibile, anche in virtù del fatto che passo la stragrande maggioranza del tempo in cui scrivo a parlare di ricordi, del passato, del mio passato, ma non ho praticamente ricordi. E non ho affatto memoria. Ho studiato Storia Moderna, all’università, ben consapevole di avere un serio problema a ricordare date e nomi, ma nei fatti non è certo sapere a memoria date e nomi quel che si richiede a chi studia storia, e ho poi scelto un lavoro nel quale la memoria sarebbe di suo necessaria, ma avendo pochi mega di memoria a disposizione tendo a concederli tutti a fatti importanti, il resto lo rimuovo, contando sulla fantasia. Quel che non mi ricordo so dove andarlo a cercare, fortunatamente, parlando di lavoro. ...