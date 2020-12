MotoGP, Fausto Gresini ricoverato a Imola per Covid: le sue condizioni hanno richiesto la degenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie sul conto di Fausto Gresini, due volte iridato nella 125cc (1985-1987) e fondatore dell’omonimo team che attualmente corre con l’Aprilia in MotoGP. Il 59enne nativo di Imola è stato ricoverato presso la struttura ospedaliera imolese per curare le complicazioni da Coronavirus. Dopo essere risultato positivo pochi giorni prima di Natale, come riferisce gazzetta.it, le sue condizioni sono peggiorare e ha avuto bisogno del ricovero (26 dicembre). Quanto è emerso ha portato alla decisione da parte dei medici di optare per la degenza, con conseguenti cure e monitoraggi annessi. Ci si augura che i segnali nei prossimi giorni siano migliori per Gresini, grande appassionato di motori e da sempre nel Circus delle due ruote, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie sul conto di, due volte iridato nella 125cc (1985-1987) e fondatore dell’omonimo team che attualmente corre con l’Aprilia in. Il 59enne nativo diè statopresso la struttura ospedaliera imolese per curare le complicazioni da Coronavirus. Dopo essere risultato positivo pochi giorni prima di Natale, come riferisce gazzetta.it, le suesono peggiorare e ha avuto bisogno del ricovero (26 dicembre). Quanto è emerso ha portato alla decisione da parte dei medici di optare per la, con conseguenti cure e monitoraggi annessi. Ci si augura che i segnali nei prossimi giorni siano migliori per, grande appassionato di motori e da sempre nel Circus delle due ruote, ...

