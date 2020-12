Monza Salernitana, Balotelli subito a segno dopo 4 minuti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono bastati quattro minuti a Mario Balotelli per timbrare il primo gol con la maglia del Monza – VIDEO 4 minuti. Tanto ci ha messo Mario Balotelli a firmare il primo gol con la maglia del Monza. Rete di grande importanza visto che è arrivata contro la prima in classifica, la Salernitana. Cross teso e basso messo in mezzo da Augusto e Supermario ha bucato il portiere avversario di piattone. Meno di 4 minuti per il primo gol con il Monza #Balotelli pic.twitter.com/hXSPXcjrWy — Daniele Mari (@marifcinter) December 30, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono bastati quattroa Marioper timbrare il primo gol con la maglia del– VIDEO 4. Tanto ci ha messo Marioa firmare il primo gol con la maglia del. Rete di grande importanza visto che è arrivata contro la prima in classifica, la. Cross teso e basso messo in mezzo da Augusto e Supermario ha bucato il portiere avversario di piattone. Meno di 4per il primo gol con ilpic.twitter.com/hXSPXcjrWy — Daniele Mari (@marifcinter) December 30, 2020 Leggi su Calcionews24.com

