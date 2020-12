Mini focolaio a Tropea dopo caso positivo | tamponi ai bimbi e fila chilometrica all’ospedale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Così come segnala LAC News 24, emittente televisiva locale, grande disagio si sta verificando a, paese in provincia di Vibo Valentia. Decine di automobili sono insulla provinciale che conduce al locale ospedale per effettuare isui bambini che frequentano la scuola materna Cottolengo,l’accertamento di unall’interno della stessa. L'articolo .

FrancescaTGI : RT @orizzontescuola: Mini focolaio a Tropea dopo caso positivo: tamponi ai bimbi e file chilometriche all’ospedale - orizzontescuola : Mini focolaio a Tropea dopo caso positivo: tamponi ai bimbi e file chilometriche all’ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Mini focolaio

Minformo

Così come segnala LAC News 24, emittente televisiva locale, grande disagio si sta verificando a Tropea, paese in provincia di Vibo Valentia.Una situazione di grande disagio. È quella che si sta verificando in queste ore a Tropea, dove decine di automobili sono in fila sulla provinciale che conduce al locale ospedale per effettuare i tampo ...