Incidente mortale ad alta velocità: investito sui binari da un treno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La tragedia appena fuori Roma, dove un uomo è stato investito da un treno sui binari della linea ferroviaria. L’Incidente mortale sui binari della linea FL4, questa mattina, 30 dicembre, approssimativamente alle 9.50 minuti. L’impatto fatale ha portato la morte istantanea di un uomo. Sul posto, all’altezza della stazione Casabianca, il personale della PolFer per le indagini del caso con gli operatorio di Rfi che hanno sospeso il traffico ferroviario tra Ciampino e Pavona. L’Incidente sulla tratta Roma-Velletri che ha portato la morte dell’uomo, di mezza età, che è finito sotto al treno in circostanze misteriose. Non sono escluse al momento le ipotesi di un possibile suicidio. LEGGI ANCHE >>> Travolti da un ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La tragedia appena fuori Roma, dove un uomo è statoda unsuidella linea ferroviaria. L’suidella linea FL4, questa mattina, 30 dicembre, approssimativamente alle 9.50 minuti. L’impatto fatale ha portato la morte istantanea di un uomo. Sul posto, all’altezza della stazione Casabianca, il personale della PolFer per le indagini del caso con gli operatorio di Rfi che hanno sospeso il traffico ferroviario tra Ciampino e Pavona. L’sulla tratta Roma-Velletri che ha portato la morte dell’uomo, di mezza età, che è finito sotto alin circostanze misteriose. Non sono escluse al momento le ipotesi di un possibile suicidio. LEGGI ANCHE >>> Travolti da un ...

zazoomblog : Incidente mortale ad alta velocità: investito sui binari da un treno - #Incidente #mortale #velocità: - CronacaOssonaTw : Ad incidente mortale avvenuto sono partiti i controlli per sapere cosa è successo. Dalla diretta Facebook Sindaco d… - ilarymary : Ad incidente mortale avvenuto sono partiti i controlli per sapere cosa è successo. Dalla diretta Facebook Sindaco d… - 1Zoom2 : Ad incidente mortale avvenuto sono partiti i controlli per sapere cosa è successo. Dalla diretta Facebook Sindaco d… - MarcelloZaza : Roma Forse dovremo aspettare l'incidente mortale perchè AReti ripristini l'illuminazione stradale in Via della Rust… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale Roma-Velletri, linea ferroviaria bloccata per un incidente mortale Il Messaggero Umbertide, drammatico scontro frontale: muore anziano

Drammatico incidente frontale nel primo pomeriggio di mercoledì 30 dicembre sulla vecchia strada Tiberina che collega Umbertide a ...

Incidente mortale, Carlo muore a 25 anni. I genitori donano defibrillatore

I genitori del povero Carlo hanno donato un defibrillatore alla città per ricordare il figlio perso dopo un incidente ...

Drammatico incidente frontale nel primo pomeriggio di mercoledì 30 dicembre sulla vecchia strada Tiberina che collega Umbertide a ...I genitori del povero Carlo hanno donato un defibrillatore alla città per ricordare il figlio perso dopo un incidente ...