Harry e Meghan si fanno pagare 40 milioni di dollari per una chiacchierata - (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Francesca Rossi Harry e Meghan hanno diffuso la prima puntata del loro podcast da 40 milioni di dollari, piena di amici vip e di buoni sentimenti, in cui la vera guest star è stata il piccolo Archie Harry e Meghan corrono come treni incontro all'ambita indipendenza economica, lasciandosi alle spalle la stazione "royal family" da cui erano partiti. Proprio poche ore fa, infatti, i Sussex hanno lanciato la prima puntata del loro podcast dal nome eloquente, "Archewell Audio", un omaggio al loro primogenito. Un progetto da 30 milioni di sterline, ovvero 40 milioni di dollari secondo il Daily Mirror. Il valore del contratto non era stato reso noto finora, ma ci conferma una volta di più (dopo l'accordo da 150 ...

