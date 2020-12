Giallo di Natale: “Mio padre è morto, dopo 27 anni nessun colpevole” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Giallo di Natale, Paul Logan è morto nel 1993 alla vigilia della festa, ma sua figlia: “Mio padre, dopo 27 anni nessun colpevole”. Paul Logan con la figliaLa figlia di un uomo ucciso 27 anni fa ha chiesto aiuto per rintracciare i responsabili dell’omicidio del “padre che non ha mai conosciuto”. Il corriere Paul Logan, 25 anni, di Blackhill, nella contea di Durham, è stato trovato con ferite alla testa su un terreno agricolo vicino a Shotley Bridge nel dicembre 1993. Sua figlia Natalie, che all’epoca era una neonata, ha detto che la famiglia del signor Logan era “alla disperata ricerca di giustizia”. Ti potrebbe interessare anche -> Massacro del Circeo: il delitto che ha sconvolto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ildi, Paul Logan ènel 1993 alla vigilia della festa, ma sua figlia: “Mio27”. Paul Logan con la figliaLa figlia di un uomo ucciso 27fa ha chiesto aiuto per rintracciare i responsabili dell’omicidio del “che non ha mai conosciuto”. Il corriere Paul Logan, 25, di Blackhill, nella contea di Durham, è stato trovato con ferite alla testa su un terreno agricolo vicino a Shotley Bridge nel dicembre 1993. Sua figlia Natalie, che all’epoca era una neonata, ha detto che la famiglia del signor Logan era “alla disperata ricerca di giustizia”. Ti potrebbe interessare anche -> Massacro del Circeo: il delitto che ha sconvolto ...

Il giallo di Natale, Paul Logan è morto nel 1993 alla vigilia della festa, ma sua figlia: "Mio padre, dopo 27 anni nessun colpevole".

Il giallo di Natale, Paul Logan è morto nel 1993 alla vigilia della festa, ma sua figlia: "Mio padre, dopo 27 anni nessun colpevole".